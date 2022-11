POL-NOM: Aufbruch von einem Zigarettenautomaten

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Bahnhof. Erneut ist es zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen am Bahnhof in Bad Gandersheim gekommen. Unbekannte zerstörten mit einem Stein, welcher vermutlich aus dem Gleisbett entnommen wurde, eine Glasscheibe. Als Tatzeitraum wird der 19.11.2022, zwischen 01:00 und 06:00 Uhr, angegeben. Vor ca. einer Woche kam es bereits zu einer ...

mehr