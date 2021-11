Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbrecher ertappt - Verdächtige flüchtig

Recklinghausen (ots)

Langenbochumer Straße

An der Langenbochumer Straße beobachteten Zeugen zwei bislang unbekannte Männer bei einem Wohnungseinbruch. Sie konnten sehen, wie eine Person das auf Kipp stehende Fenster der Nachbarwohnung öffnete und ins Zimmer kletterte. Eine zweite Person stand im Innenhof - vermutlich stand derjenige Schmiere. Der 71-jährige Wohnungsinhaber war während des Einbruchs Zuhause. Das Rufen einer Nachbarin und Zeugin des Vorfalls machte ihn auf die Situation aufmerksam und er sah nach. Durch das Rufen der Zeugen aufgeschreckt ergriff der Unbekannte die Flucht und sprang aus dem Fenster. Beide Täter rannten in Richtung Thomaskirche davon.

Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: 1. rote Jacke, keine Maske, keine Kopfbedeckung 2. unter 20 Jahre alt, dunkelhaarig, dunkle Kleidung, keine Maske, keine Kopfbedeckung Mindestens einer der beiden sprach akzentfreies Deutsch.

Der Einbruch ereignete sich am Dienstag, gegen 18.20 Uhr. Das betroffene Wohnhaus befindet sich ca. 60m östlich der Storcksmährstraße. Die Polizei konnte keine Verdächtigen mehr im Umkreis antreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck.

Richterstraße

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am Dienstag, gegen 13.50 Uhr, an der Richterstraße. Ein bislang unbekannter Täter stieg über ein geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus ein. Der 84-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Einbruchs anwesend, hielt sich jedoch im Außenbereich auf. Als er den Unbekannten in seinem Schlafzimmer bemerkte, sprach er diesen sofort an. Der Unbekannte ergriff unvermittelt die Flucht, sprang aus dem Fenster, stieß den 84-Jährigen zur Seite und rannte in Richtung Elper Straße davon. Auf seiner Flucht holte er ein im Gebüsch verstecktes Fahrrad hervor und fuhr schließlich damit weiter.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,68m groß, normale Statur, um die 20 Jahre alt, helle Schirmkappe, weißer Mundschutz, schwarze Jacke, blaue Jeans, keine Tasche

Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter Schmuck. Der 84-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei konnte keinen Verdächtigen im Umkreis antreffen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

