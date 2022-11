Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute Sachbeschädigung am Bahnhof.

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Bahnhof.

Erneut ist es zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen am Bahnhof in Bad Gandersheim gekommen. Unbekannte zerstörten mit einem Stein, welcher vermutlich aus dem Gleisbett entnommen wurde, eine Glasscheibe. Als Tatzeitraum wird der 19.11.2022, zwischen 01:00 und 06:00 Uhr, angegeben. Vor ca. einer Woche kam es bereits zu einer gleichgelagerten Tat am Bahnhof. Die Polizei Bad Gandersheim bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 05382-919200, zu melden. (Kah)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell