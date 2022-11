Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (ke) B241, 17.11.2022, 07:28 Uhr

Ein 67-jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die B241 aus Richtung Bollensen kommend in Richtung Gierswalde. Während eines Überholvorganges übersah er eine ihm entgegenkommende 17-jährige Fahrradfahrerin aus einem Uslarer Ortsteil, die daraufhin von der Fahrbahn abkam und im Seitengraben liegen blieb. Die leicht verletzte Fahrradfahrerin wurde mit dem RTW in das Krankenhaus nach Northeim verbracht und konnte dort nach ambulanter Versorgung entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell