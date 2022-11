POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Breite Straße, Donnerstag, 17.11.2022, 04:14 Uhr Northeim (st) - Bislang unbekannte Täter beschädigen die Glaseingangstüren von zwei Mobilfunkshops am oben genannten Tatort. Dabei entwenden sie Gegenstände im Wert von ca. 3.300EUR und verursachen einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR. Im Anschluss flüchten die Täter in ...

