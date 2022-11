POL-NOM: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Im Büh, Dienstag, 15.11.2022 Katlenburg (st) - Am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW in der Straße Im Büh. In dieser Zeit kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem linken Außenspiegel des PKW. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150EUR. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin vom Unfallort, ohne ...

