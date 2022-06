POL-W: W Einladung für Medienvertreter - Präventionsveranstaltung auf der Balkantrasse

Wuppertal (ots) - Auf der Uellendahler Straße in Wuppertal kam es am Samstag (25.06.2022) zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 60-jährige Sozia eines Motorradfahrers schwer verletzt wurde. Der 66-jährige Kawasakifahrer fuhr gegen 19:50 Uhr nach ersten Erkenntnissen an einem am rechten Fahrbahnrand wartenden BMW vorbei, als zeitgleich eine 25-jährige Golffahrerin aus einer Parklücke fuhr und das Motorrad touchierte. ...

