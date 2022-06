POL-W: W Schwere Verletzungen nach Motorradunfall

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (26.06.2022, 19:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer Unfallflucht, bei der ein Jugendlicher eine Verletzung erlitt. Der 15-Jährige überquerte mit gleichaltrigen Freunden die Kreuzung Steinbeck in Höhe der Südstraße in Richtung Bahnhof. Dabei fuhr ihn ein silberfarbener Golf an. Der Fahrer des Autos, der einen Sportanzug trug, hielt kurz an und flüchtete dann über die Südstraße in ...

