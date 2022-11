POL-NOM: Diebstahl aus Wohnung

Uslar (ots) - Uslar (ke) Wiesenstraße, zwischen dem 11.11.2022 15:30 und dem 16.11.2022 18:45 Uhr Zu vermehrten Taschen- und Ladendiebstählen kam es in den Verbrauchermärkten der Wiesenstraße in Uslar. Die Polizei weist daraufhin, dass keine Handtaschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen verbleiben und auf Portemonnaies besonders zu achten ist. Hinweise auf Täter bitte an die Polizei Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr