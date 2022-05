Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Curanum

Bad Nenndorf (ots)

(tuc) Am 05.05.2022 zeigt der geschädigte Fahrzeughalter bei der Polizei in Bad Nenndorf eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Demnach hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen dem 04.05.2022, 16:00 Uhr und dem 05.05.2022, 11:00 Uhr, den ordnungsgemäß auf dem zum Curanum gehörenden Parkplatz an der Lehnhast abgeparkten Pkw beim Ausparken beschädigt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise: Wer hat in dem o.g. Zeitraum ein mögliches Unfallgeschehen bemerkt, bei dem ein vermutlich roter Pkw unfallverursachend gewesen ist?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell