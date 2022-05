Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Blitzeranhänger des Landkreis Nienburg in Husum beschädigt

Husum (ots)

Husum (ZIE)

Am Donnerstag, 05. Mai 2022, 21.15h wurde die Polizei Stolzenau darüber in Kenntnis gesetzt, daß mehrere Personen auf dem derzeit in der Brokeloher Straße in Husum aufgestellten sog. "Blitzeranhänger" des Landkreis Nienburg herumspringen würden. Die unverzüglich entsandte Streifenwagenbesatzung konnte am Ereignisort vier Personen feststellen. Bei einer Inaugenscheinnahme der Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung konnte an je einer Linse in beide Meßrichtungen eine Beschädigung in Form von Kratzern festgestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme löste die Anlage bei durchfahrendem Verkehr aus. Jedoch ist unklar, ob die gefertigten Fotoaufnahmen aufgrund der Beschädigungen verwertbar sind.

Die angetroffenen Personen weisen eine Tatbeteiligung von sich.

Die Schadenshöhe ist unbekannt, wird jedoch auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei Stolzenau hat ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, sowie Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

