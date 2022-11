Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Katlenburg-Lindau

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Im Büh, Dienstag, 15.11.2022

Katlenburg (st) - Am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW in der Straße Im Büh. In dieser Zeit kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem linken Außenspiegel des PKW. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150EUR. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall und konnten ein Kennzeichenfragment ablesen. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher laufen, ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Personen die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell