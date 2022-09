Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Greiz (ots)

Weida: Die Beschädigung an ihrer Wohnungstür meldete am gestrigen Tag (13.09.2022) die 18-jährige Wohnungsmieterin der Greizer Polizei. Demnach hielten sich unbekannte Täter offenbar in den frühen Morgenstunden (07:00 - 08:00 Uhr) in dem Mehrfamilienhaus auf dem Platz der Freiheit auf und traten scheinbar mehrmals gegen die Wohnungstür. Hierbei entstand leichter Sachschaden. Ein Eindringen in die Wohnung erfolgte nicht. Die Greizer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nun nach Zeugen (03661 / 6210).

