LPI-G: Sachbeschädigung in der Heinrichstraße

Altenburg (ots) - Nobitz: Am gestrigen Montag (12.09.2022), gegen 13:15 Uhr kam es in der Peniger Straße zum Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin (85) und einem Pkw VW (Fahrer 59). Die 85-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Des Weiteren entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. ...

