Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zweifacher Einbruchdiebstahl in Mobilfunkshops

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breite Straße, Donnerstag, 17.11.2022, 04:14 Uhr

Northeim (st) - Bislang unbekannte Täter beschädigen die Glaseingangstüren von zwei Mobilfunkshops am oben genannten Tatort. Dabei entwenden sie Gegenstände im Wert von ca. 3.300EUR und verursachen einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR. Im Anschluss flüchten die Täter in Richtung der Straße Hinter der Kapelle. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ. Die Ermittlungen dauern an, Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell