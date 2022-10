Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Über zwei Promille intus

Rastatt (ots)

Eine unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin hat am Donnerstagabend in der Plittersdorfer Straße einen Sachschaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Die 59-Jährige kollidierte gegen 21:20 Uhr nahezu ungebremst mit einem dort geparkten Audi und schob diesen durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren geparkten Seat. Obwohl die Endfünfzigerin ohne Blessuren davonkam, musste sie unter polizeilicher Begleitung den Weg in ein Krankenhaus antreten. Dort wurde der mit über zwei Promille alkoholisierten Frau eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun mit Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auseinandersetzen.

