POL-OG: Renchen, A5 - Ladung verloren und Unfall verursacht, Zeugen gesucht

Renchen, A5 (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der A5, Höhe Renchen sind die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf der Suche nach Zeugen. Gegen 22:30 Uhr verlor ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf der Fahrt zwischen Appenweier und Achern von der Ladefläche seines Anhängers Kartons, die von einem nachfolgenden Auto erfasst wurden. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Den Unfall möglicherweise nicht bemerkend, setzte der Fahrer des Verursacherfahrzeuges seinen Weg fort. Durch Zeugen wurden in diesem Zusammenhang zwei weiße Kastenwagen mit je einem Anhänger wahrgenommen. Bei einem der Gespanne handelte es sich um einen weißen Kastenwagen mit rotem Kennzeichen (OG-Zulassung) und einem Anhänger mit WOL-Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, wenden sich unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 an die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl.

/rs

