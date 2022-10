POL-OG: Lahr - Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Gaggenau (ots) - Zu einem Arbeitsunfall kam es in den frühen Freitagmorgenstunden in einem Betrieb im Pionierweg. Gegen 3:20 Uhr verletzte sich ein 40 Jahre alter Mitarbeiter bei der Handhabung an einer Maschine an der Hand, was den Einsatz des Rettungsdienstes und den Transport in eine Klinik nach sich zog. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau erbrachten keine Hinweise auf das Verschulden Dritter. ...

