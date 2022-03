Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Radfahrerin verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hans-Böckler-Straße in Wuppertal-Elberfeld erlitt am 27.03.2022, gegen 13:00 Uhr, eine Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen.

Die 50-jährige Wuppertalerin war mit ihrem Rad auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Uellendahler Straße unterwegs, als sie an einer Ampel im Bereich der Straße Röttgen verkehrsbedingt anhalten musste. Unmittelbar nachdem sie ihre Fahrt fortgesetzt hatte, überholte sie ein Fahrzeug und berührte sie hierbei mit seinem Außenspiegel am Lenker.

Die Frau kam in der Folge zu Fall und erlitt mehrere Verletzungen. Die Fahrerin des Unfallfahrzeuges setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Opel Corsa älteren Baujahres gehandelt haben. Besetzt war er mit einer Fahrerin, die lange helle Haare trug.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzten. (weit)

