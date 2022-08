POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Blauen Skoda Octavia beschädigt

Singen (ots) - Eine Seniorin hat am Sonntagnachmittag auf der Hohenstoffelnstraße einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 14.50 Uhr stieg ein unbekannter Täter über eine etwa ein Meter hohe Gartentür und gelangte so auf das Grundstück einer 89 Jahre alten Frau. In der Folge betrat der Unbekannte das Wohnhaus über eine geöffnete Terrassentür. Als die ...

