POL-HS: Gaststätteneinbruch im Naherholungsgebiet

Heinsberg-Dremmen/-Porselen (ots) - In der Nacht von Sonntag (21. August) auf Montag (22. August) drangen Unbekannte in den Ortschaften Dremmen und Porselen gewaltsam in zwei PKW ein. Ein Anwohner der Schillerstraße stellte Montagmorgen gegen 07.30 Uhr fest, dass Diebe aus seinem Wagen einen Rucksack gestohlen hatten, nachdem sie zuvor eine Scheibe einschlugen, um in den Innenraum zu gelangen. Eine Videoüberwachung hielt zudem fest, dass gegen 02.20 Uhr ein Täter die ...

mehr