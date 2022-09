POL-PPRP: Taschendiebstahl eines Handys

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (14.09.2022) kam es gegen 7:50 Uhr an der Eimündung der Friedrich-Heene-Straße in die Wittelsbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus eines 50-Jährigen und einem E-Scooter-Fahrer. Der Kleinbusfahrer wollte nach rechts in die Wittelsbachstraße einbiegen als ihm von rechts aus Richtung Mundenheimer Straße ein auf dem Gehweg verbotswidrig fahrender E-Scooter-Fahrer in ...

mehr