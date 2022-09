Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (14.09.2022) kam es gegen 7:50 Uhr an der Eimündung der Friedrich-Heene-Straße in die Wittelsbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus eines 50-Jährigen und einem E-Scooter-Fahrer. Der Kleinbusfahrer wollte nach rechts in die Wittelsbachstraße einbiegen als ihm von rechts aus Richtung Mundenheimer Straße ein auf dem Gehweg verbotswidrig fahrender E-Scooter-Fahrer in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der E-Scooter-Fahrer, ohne seine Personalien anzugeben, über die Friedrich-Heene-Straße in Richtung Gneisenaustraße. An dem Kleinbus entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Eine Beschreibung des E-Scooter-Fahrers liegt nicht vor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell