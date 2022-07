POL-NB: Ergänzung zur Pressemitteilung E-Biker stirbt nach Sturz bei Levenstorf

Waren (Müritz) (ots) - Zeugen meldeten bei der Rettungsleitstelle MSE auf der Verbindungsstraße Levenstorf- Hinrichshagen am 03.07.2022, 13:30 Uhr einen bewusstlosen Mann mit Kopfverletzungen, der vermutlich mit seinem E-Bike gestürzt war. Die Reanimation der Ersthelfer und des Notarztes blieben erfolglos. Der Schweizer Staatsbürger, der seinen Urlaub in der Region verbrachte und keinen Fahrradhelm trug, verstarb an ...

