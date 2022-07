Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 31-jähriger Kradfahrer auf der Insel Rügen nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergen auf Rügen (ots)

Am Sonntag, 03.07.2022 befuhr ein 31-jähriger Stralsunder mit seinem Krad Suzuki um 11.10 Uhr die L 29 aus Richtung Zeiten kommend in Richtung Garz. Unmittelbar vor dem Ortseingang Garz durchfuhr der Mann eine Rechtskurve, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Baumwurzel. Dabei stürzte der Fahrzeugführer und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Brust- und Kopfbereich ( nicht lebensbedrohlich ) und wurde zur Behandlung ins Klinikum am Sund Stralsund verbracht. Am Krad entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

