Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau legt in Apotheke gefälschten Impfpass vor

Blankenheim (ots)

Unter Vorlage eines gefälschten Impfpasses hat am Mittwochmittag (12. Januar) eine Frau (36) in Blankenheim versucht, sich in einer Apotheke ein Impfzertifikat zu erschleichen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch an der Aufmerksamkeit der Apothekerin.

Gegen 13.45 Uhr war die 36-Jährige in der Apotheke erschienen. Unter Vorlage ihres Impfpasses bat sie um die Ausstellung eines Zertifikats mit QR-Code zur Digitalisierung des Impfnachweises.

Bei der Überprüfung der Chargennummern in der entsprechenden Abgleichdatei stellte die Apothekerin jedoch fest, dass beide Nummern offensichtlich nicht ausgegeben worden waren. Eine Nachfrage über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bestätigte ihren Verdacht.

Zwischenzeitlich hatte die Tatverdächtige die Örtlichkeit mit dem Impfausweis wieder verlassen. Bei der Anzeigenaufnahme händigte die Apothekerin jedoch Kopien aus, die sie zuvor gefertigt hatte.

Die 36-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell