Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Euskirchen im Kreisgebiet - Autofahrer war 41 km/h zu schnell

Mechernich/Zülpich (ots)

Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit hat die Polizei Euskirchen am Dienstag (11. Januar) gezielte Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden die Beamten von Kollegen einer Einsatzhundertschaft unterstützt. Mehrere Autofahrer müssen neben einem Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen.

Dabei wurde auf der Bundesstraße 266 in Mechernich eine gezielte Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermessgerät durchgeführt. Im Überwachungszeitraum ahndeten die Beamten etwa 40 Verstöße. Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer (20) aus Mechernich, der bei erlaubten 70 km/h die Bundesstraße mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 106 km/h befuhr. Den 20-Jährigen erwartet neben einem Punkt in Flensburg ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

Außerdem wurden zwei Männer (47, 38) angehalten und überprüft. Der 47-Jährige legte einen bulgarischen Ausweis vor, der sich als Totalfälschung herausstellte. Der aus Mazedonien stammende 38-Jährige hielt sich ohne Visum in der Bundesrepublik auf. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und der Wache Euskirchen zugeführt.

In Zülpich wurden auf der Bundesstraße 265 und der Landstraße 182 ebenfalls Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die höchste Überschreitung leistete sich hier ein Autofahrer (56) aus Rheinbach, der die Bundesstraße 265 bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h befuhr. Den 56-Jährigen erwartet hier neben zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro noch ein Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell