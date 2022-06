Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Buntmetalldiebstahl: Bundespolizei sucht Hinweise auf Fahrradbesitzer

Bitterfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 09.06.22 zu Freitag, dem 10.06.22 ging eine Störungsmeldung in der Betriebszentrale der Deutschen Bahn ein. Auf der Bahnstrecke im Bereich Bitterfeld-Wolfen Buntmetall ent-wendet. Nach der Alarmmeldung begaben sich die Techniker der Bahn vor Ort und konnten die Täter noch flüchten sehen. Ein Mechaniker nahm die Verfolgung auf, stürzte jedoch und verletzte sich am Knie. Die drei derzeit noch unbekannten Personen ließen neben der Beute ihre Fahrräder am Tatort zurück. Eine Täterbeschreibung konnte seitens der Techniker nicht gegeben werden. Durch die Streckensperrung aufgrund der Instandsetzungsarbeiten waren 91 Züge mit 1075 Minuten Verspätungen im Nahverkehr betroffen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat die Ermittlungen aufge-nommen und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu diesem Fahrrad und dessen Besitzer machen? Hierbei handelt es sich um ein grünes SPEZIALIZED-Fahrrad. Auffällig ist der lilafarbene Lenker sowie die gleichfarbigen Pedale. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magde-burg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

