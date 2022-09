POL-OH: Verkehrsunfallflucht Bahnhofstraße Eiterfeld

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (27.09.) in eine Kindertagesstätte in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels einzubrechen. Die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen. Als dies misslang, flüchteten sie unerkannt und ...

mehr