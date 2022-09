Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (27.09.) in eine Kindertagesstätte in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels einzubrechen. Die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen. Als dies misslang, flüchteten sie unerkannt und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Künzell. In der Grezzbachstraße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagabend (25.09.) und Dienstagmittag (27.09.) beide amtlichen Kennzeichen F-PP 2584 eines Audi A4. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Firmenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hofbieber. In der Fuldaer Straße brach ein Unbekannter am Dienstagabend (27.09.), gegen 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter öffnete gewaltsam die Zugangstür und durchsuchte mehrere Räume. Als er von einer Bewohnerin gestört wurden, ergriff er ohne Diebesgut die Flucht und hinterließ circa 1.000 Euro Gesamtschaden. Die Zeugin beschreibt den Täter folgendermaßen: Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpulli. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell