POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pkw-Fahrer

Kirtorf (ots)

Am Dienstag, 27.09.2022, um 15:55 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Führerin die B 62 aus Richtung Kirtorf kommend in Fahrtrichtung Lehrbach. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Schutzplanke auf, rutschte auf dieser ca. 30m entlang und stieß gegen einen sich anschließenden Grenzstein. Aufgrund des Aufpralls wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und dabei am Unterboden beschädigt. Die Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw noch ca. 300m weiter, bis sie in einen Wirtschaftsweg zum Stehen kam. Auf der gesamten Strecke verlor sie eine größere Menge an Betriebsstoffen.

Im weiteren Verlauf befuhren ein 19-jähriger und ein 25-jähriger Pkw-Führer die Bundesstraße in gleicher Richtung. Aufgrund der mit Öl verschmierten Fahrbahn verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Pkw. Der 19-jährige Pkw-Führer konnte seinen Pkw wieder unter Kontrolle bringen und stellte diesen ebenfalls im Wirtschaftsweg ab.

Der 25-jährige Fahrer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn nach rechts ab, fuhr über die Bankette und kollidierte im Anschluss mit dem im Wirtschaftsweg stehenden Pkw des 19-jährigen. Der 25-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, sein Beifahrer leicht verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 29000 Euro.

