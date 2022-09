Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (26.09.). Eine 73-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 12.50 Uhr die Paul-Klee-Straße in östliche Richtung und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Zufahrt eines dortigen Lebensmittelmarktes einfahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 50-jährigen Toyota-Fahrer, welcher aus der Ein- und Ausfahrt des Marktes auf die Paul-Klee-Straße auffahren wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (26.09.), in der Zeit von 9 Uhr bis 18:10 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten, roten Opel Crossland einer 58-jährigen Frau aus dem Knüllwald in der "Kleinen Industriestraße". Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

