Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Flucht in Eiterfeld und Michelsrombach

Hünfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht mit einer Verletzten und erheblichem Sachschaden in Eiterfeld

Am Dienstag, dem 27.09. gegen 15.35 Uhr befuhr eine 47-jährige Geisaerin in Eiterfeld mit ihrem Skoda die Siedlungsstraße in Richtung Unteres Pfaffental. Im Kreuzungsbereich zur Gartenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen BMW, welcher die Vorfahrt (rechts vor links) missachtete. Der Fahrer des BMW setze seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 47-jährige wurde zu allem Unglück bei dem Unfall auch noch verletzt und begab sich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus nach Hünfeld. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf mindesten 20000 Euro geschätzt. Die Polizei in Hünfeld such nun Zeugen des Unfalls. Ferner bittet die Polizei um Hinweise auf den flüchtigen BMW. Hierbei handelt es sich vermutlich um ein Fahrzeug der 5er-Reihe. Bei diesem dürfte die gesamte rechte Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein. Außerdem wurde auch die vordere Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen. Teile des Kühlergrills und der Nebelscheinwerferhalterung verblieben an der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580.

Verkehrsunfallflucht in Michelsrombach vermutlich durch Fußgänger

Ein 64-jähriger Hünfelder parkte seinen Ford Kuga am Dienstag, dem 27.09.2022 um 11.50 Uhr in der Pfordtgasse in Michelsrombach. In der Nähe befindet sich ein Kindergarten und Spielplatz. Der Parkzeitraum betrug lediglich 10 Minuten. In diesem Zeitraum streifte vermutlich ein Fußgänger mit einem mitgeführten Gegenstand/Kinderwagen die rechte Fahrzeugseite des PKW, sodass oberflächliche Beschädigungen im Lack des Ford entstanden. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Hünfeld unter 06652/96580.

Hübscher, PHK

