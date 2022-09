Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen aus den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrskontrollen der Polizei Fulda

Hünfeld. Im Rahmen der hessenweiten Kontrollaktion "Verkehrssicher in Hessen - Gewerblicher Güter- und Personenverkehr" haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Hünfeld und Fulda und des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda am vergangenen Donnerstag (22.09.) ein Hauptaugenmerk auf diese Thematik gelegt.

An Kontrollstellen an der B 27 in Rückers-Nord und an der B 84 im Bereich des Parkplatzes Gehilfersberg kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 33 Fahrzeuge und 38 Personen. Bei einem Großteil der Kraftfahrzeuge und Fahrer war nichts zu beanstanden. Nur in wenigen Fällen wurden Verstöße festgestellt.

Am Parkplatz Gehilfersberg hielten die Kontrollkräfte einen Holztransporter an, der um 59 Prozent überladen unterwegs war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun eine Geldbuße von 450 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. In drei weiteren Fällen wurden Ladungsverstöße festgestellt. Die Fahrzeugführer mussten nachsichern und Geldbußen bezahlen.

Aufgrund der Größe und des Gewichts geht von Fahrzeugen des Güter- und Personenverkehrs eine erhöhte Gefahr aus, wenn diese an einem Unfall beteiligt sind. Deshalb wird die Polizei Osthessen auch zukünftig ein Augenmerk auf diesen Themenbereich legen.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Montag (26.09.), 19.15 Uhr, parkte ein Kia-Fahrer aus Duingen (Kr. Hildesheim) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Zum Dönges". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte direkt vor dem Kia. Beim rückwärts Ausparken stieß der Verursacher gegen die Fahrzeugfront des Kias. Schaden circa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Von Fahrbahn abgekommen

Bebra. Ein Rotenburger VW-Fahrer befuhr am Dienstag (27.09.), gegen 9.50 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Asmushausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen platze im dortigen Kurvenbereich der linke Vorderreifen. Im Zuge dessen kam er nach links von der Fahrbahn ab und streifte einige Meter der Leitplanke. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.400 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

