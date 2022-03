Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: 45-Jähriger belästigt 14-Jährige und greift zwei Männer an

Plochingen (ots)

Ein 45-Jähriger hat am heutigen Freitagmorgen (11.03.2022) am Plochinger Bahnhof zunächst eine 14-Jährige sexuell belästigt und anschließend zwei einschreitende Männer verletzt. Bisherigen Informationen zufolge soll der griechische Staatsangehörige zunächst gegen 10:30 Uhr eine 14-Jährige am Bahnsteig 9 angesprochen und versucht haben diese zu küssen. Anschließend begab er sich wohl in den Gleisbereich, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder auf den Bahnsteig zurück. Dort soll ihn ein 35-Jähriger auf sein Verhalten angesprochen haben, woraufhin er diesen körperlich attackierte und eine bislang unbekannte Personengruppe verbal bedrohte. Der 45-Jährige lief daraufhin wohl erneut über die Gleise zu Bahnsteig 6. Dort wurde er durch einen 30-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn aufgehalten, welchen er ebenfalls angegriffen und durch einen Schlag in das Gesicht verletzt haben soll. Der in Filderstadt wohnhafte Tatverdächtige wurde kurz darauf durch Einsatzkräfte am Bahnsteig 1 angetroffen, zu Boden gebracht und gefesselt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, der Körperverletzung und der Bedrohung. Zeugen, speziell die Personen welche durch den 45-Jährigen am Bahnsteig 9 offenbar bedroht wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

