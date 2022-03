Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Handtasche entwendet

Stuttgart (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am gestrigen Mittwoch (09.03.2022) die Handtasche einer Reisenden aus einem Zug im Stuttgarter Hauptbahnhof entwendet. Die 79-jährige Reisende befand sich bisherigen Informationen zufolge am gestrigen Nachmittag in einem Regionalzug, welcher von Gleis 10 des Hauptbahnhofes in Richtung Mockmühl fahren sollte. Gegen 16:10 Uhr klopfte offenbar einer der Unbekannten an die Scheibe des Zuges und lenkte die Frau so für einen kurzen Moment ab. In dieser Zeit entwendete wohl der zweite Täter unbemerkt die Handtasche der 79-Jährigen und floh daraufhin in unbekannte Richtung. Nachdem die Reisende den Diebstahl bemerkt hatte, begab sie sich zu einer am Hauptbahnhof befindlichen Streife und erstattete dort Anzeige. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

