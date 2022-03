BPOLI S: Zugbegleiterin beleidigt und angegriffen

Stuttgart (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer haben am gestrigen Mittwoch (09.03.2022) die Handtasche einer Reisenden aus einem Zug im Stuttgarter Hauptbahnhof entwendet. Die 79-jährige Reisende befand sich bisherigen Informationen zufolge am gestrigen Nachmittag in einem Regionalzug, welcher von Gleis 10 des Hauptbahnhofes in Richtung Mockmühl fahren sollte. Gegen 16:10 Uhr klopfte offenbar einer der Unbekannten an ...

