Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec-Fahrer übersehen

Ludwigshafen (ots)

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin übersah am Donnerstagmorgen (28.07.2022) beim Abbiegen in Bereich der Raschigstraße einen 30-jährigen Pedelec-Fahrer. Durch die Kollision stürzte der 30-Jährige und verletzt sich hierbei. Er wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch erst versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell