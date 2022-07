Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag (28.07.2022), gegen 12.30 Uhr, ein 16-Jähriger auf einem Roller (Kleinkraftrad) im Bereich der Waltraudenstraße auf. Beim Erblicken der Polizei parkte der Jugendliche seinen Roller und versuchte zu Fuß zu flüchten. In der Nähe eines angrenzenden Spielplatzes stellten die Polizeibeamten den Flüchtigen schließlich fest. Der 16-Jährige hatte nämlich keinen Führerschein und hatte an seinem Roller ein gestohlenes Versicherungskennzeichen angebracht. Im Anschluss wurde er seinen Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell