POL-PPRP: Parken um jeden Preis

Ludwigshafen (ots)

Weil ein 69-jähriger Autofahrer am Montag (06.02.2023, 11 Uhr) in der Ludwig-Guttmann-Straße unbedingt einen Parkplatz haben wollte, wurde eine 43-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Sie hatte den Mann darauf aufmerksam gemacht, dass bereits ein anderes Auto in die Parklücke fahren wollte. Der 69-jährige Autofahrer setzte seine Fahrt fort, touchierte die Frau dabei am Knie und drängte sie langsam fahrend zurück bis er in der Parklücke stand. Nachdem er danach einen Zeugen, der der 43-Jährigen beistehen wollte, beleidigte, ging er weg. Der 69-Jährige konnte kurz darauf im Nahbereich angetroffen werden.

