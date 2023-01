Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe stehlen schwarzen BMW X 5 im Kalkbergweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag im Kalkbergweg im Kasseler Stadtteil Bettenhausen einen schwarzen BMW X 5 gestohlen. Der Diebstahl wurde am heutigen Morgen gegen 8 Uhr entdeckt. Letztmalig gesehen worden war der am Straßenrand geparkte SUV noch gegen 1 Uhr in der Nacht. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die Fahndung nach dem X 5, Baujahr 2011, im Wert von ca. 17.000 Euro und mit dem Kennzeichen KS-X 95 verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Kalkbergweg möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell