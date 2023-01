Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen schwarzen Audi Q 7 in Niestetal: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in Niestetal-Sandershausen einen schwarzen Audi Q 7 gestohlen. Der Diebstahl wurde am heutigen Vormittag entdeckt. Anhand der Aufzeichnung einer Überwachungskamera lässt sich jedoch nachvollziehen, dass der Wagen bereits um 2:10 Uhr in der Nacht gestohlen worden war. Die Autodiebe hatten den SUV aus einer Hofeinfahrt in der Lange Straße gestohlen. Wie sie bei dem Diebstahl vorgingen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Autos zunutze machten, ist momentan noch unklar. Die Fahndung nach dem rund sieben Jahre alten Q 7 im Wert von ca. 40.000 Euro und mit den amtlichen Kennzeichen KS-BK 4747 verlief bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zu dem Auto-Diebstahl werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die vergangene Nacht in der Lange Straße in Niestetal verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

