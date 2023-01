Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gebäudebrand in Obermeiser: Keine Verletzten; Brand inzwischen gelöscht

Kassel (ots)

Calden-Obermeiser (Landkreis Kassel): In Calden-Obermeiser ist es am heutigen Freitagmorgen zu einem Gebäudebrand gekommen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 8:15 Uhr alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, war eine Scheune in der Warburger Straße in Vollbrand geraten. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das Dachgeschoss des an die Scheune angebauten Wohnhauses über, das von einer Familie bewohnt wird. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren haben das Feuer inzwischen gelöscht. Der Sachschaden an der Scheune, auf der sich eine Photovoltaikanlage befand, und an dem Wohnhaus beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen insgesamt auf ca. 200.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Kassel geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell