POL-KS: Unbekannter verursacht Unfall zwischen Uschlag und Niestetal und flüchtet: Hinweise auf dunklen Pkw mit GÖ-Kennzeichen erbeten

Niestetal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochmorgen verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall auf der Landstraße zwischen Niestetal und Uschlag und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es soll sich bei dem verursachenden Pkw um einen dunklen Wagen mit Göttinger Kennzeichen (GÖ) gehandelt haben, der im Begegnungsverkehr ein anderes Auto touchierte und somit Beschädigungen aufweisen müsste. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß am Mittwoch, gegen 7 Uhr, unmittelbar hinter der niedersächsisch-hessischen Landesgrenze. Der aus Staufenberg stammende 20-jährige Fahrer eines Mitsubishi war auf der dortigen Landesstraße 3237 in Richtung Niestetal unterwegs, wo ihm in einer Rechtskurve der andere Pkw entgegenkam. Da der Fahrer des dunklen Autos die Kurve geschnitten haben soll, war es zu einer Berührung beider Fahrzeuge gekommen. Der Mitsubishi des 20-Jährigen geriet dadurch ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. An dem Pkw war dadurch ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

