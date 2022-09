BPOLP Potsdam: Weitere Unterstützung der Waldbrandbekämpfung durch Bundespolizei am Brocken (Harz)

Potsdam (ots) - Die Geiselnahme der israelischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 in München durch palästinensische Attentäter jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Stunden voller Hoffnung und Bangen fanden in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1972 mit dem Tod der israelischen Olympiasportler auf ...

mehr