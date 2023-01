POL-KS: Sachbeschädigungen durch Schmierereien mit beleidigendem Inhalt in Lohfelden: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Kassel-Harleshausen: Am gestrigen Mittwochabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Gesänge", unweit der Ahnatalstraße, in Kassel ein. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Anhand von am Tatort festgestellter Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ...

mehr