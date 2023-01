POL-PDLU: Unfall unter dem Einfluss von Medikamenten

Speyer (ots) - Am 17.01.2023 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Mausbergweg in Fahrtrichtung der Hetzelstraße. Im Einmündungsbereich Mausbergweg bog der Mann nach links in die Hetzelstraße. Dabei kam er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Hierbei entstand Sachschaden am PKW. Der 49-Jährige ...

