Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verteilung von verdächtigen Flyern

Sonneberg (ots)

Am Samstag erschienen gleich mehrere Bürger in der Polizeiinspektion Sonneberg, um auffällige Flyer abzugeben. Die Bürger haben diese in ihren Briefkästen aufgefunden. Auf den Flyern steht sinngemäß, dass das Kriegsrecht in Deutschland gelten würde. Weitere Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen.

