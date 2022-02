Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spritztour mit dem Auto der Oma

Triptis (ots)

Gleich mehrere Anzeigen handelte sich ein 17-Jähriger am 06.02.2022 in der Ortslage Triptis ein. Dieser wurde gegen 03:30 Uhr einer Kontrolle am Markt unterzogen. Neben der Tatsache, dass seine Oma als Fahrzeughalterin nichts von der nächtlichen Ausfahrt wusste, war der Jugendliche noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch hatte sich dieser zuvor Mut angetrunken, ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,32 Promille. Nach der Blutentnahme wurde der junge Mann seinen Eltern zugeführt und der Fahrzeugschlüssel übergeben.

