Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit Lkw kollidiert

Schleiz (ots)

Am 06.02.2022 gegen 07:15 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pkw Volvo die Plauensche Straße in Richtung der Hofer Straße und fuhr auf das Heck eines dort am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Lkw auf. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich schnell, warum der Mann den Lkw übersehen hatte, ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,96 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam zudem die Feuerwehr Schleiz zum Einsatz.

